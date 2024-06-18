Жителя ЯНАО осудили на 8 лет за убийство отца

В Ноябрьске вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве отца. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Мужчина был пьян и поссорился с отцом. Разозлившись, он жестоко избил родителя и ушел. Вернувшись, он понял, что отец мертв.

Мужчину признали виновным и осудили на восемь лет колонии строгого режима.

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