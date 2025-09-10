Жителя Ямала оштрафовали за взятку врачу ради фиктивного больничного

В Надыме мужчину оштрафовали на 90 тысяч рублей за подкуп врача. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, в прошлом году местный житель передал врачу частной клиники деньги за выдачу больничного листа без заболевания.

«Действия подсудимого позволили ему получить необоснованные выплаты пособий за счет работодателя и федерального бюджета. Суд признал собранные доказательства достаточными, а мужчину — виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа 90 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел пояснил, что подкуп был совершен для оформления фиктивного листка нетрудоспособности, что привело к материальному ущербу для государства и работодателя.