Жителя Ижевска приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство женщины

В Ижевске суд вынес приговор мужчине, ранее имевшему судимость. Его признали виновным в убийстве женщины. Об этом Izhlife сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.
Трагедия произошла в ночь на 29 мая 2024 года. Мужчина пришел в гости к знакомому в коммунальной квартире, где у него возник конфликт с 45-летней женщиной. В ходе ссоры он ударил ее ножом в грудь. От полученного ранения она умерла.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
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