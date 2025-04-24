Жителя Ижевска приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство женщины

В Ижевске суд вынес приговор мужчине, ранее имевшему судимость. Его признали виновным в убийстве женщины. Об этом Izhlife сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Трагедия произошла в ночь на 29 мая 2024 года. Мужчина пришел в гости к знакомому в коммунальной квартире, где у него возник конфликт с 45-летней женщиной. В ходе ссоры он ударил ее ножом в грудь. От полученного ранения она умерла.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.