Жителя Ижевска осудили за продажу арендованных машин

В Ижевске суд приговорил 29-летнего местного жителя к колонии особого режима за продажу арендованных машин. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

В 2023 году мужчина заключал с потерпевшими договоры аренды автомобилей с правом выкупа. Затем он продавал эти машины в Татарстане.

Ижевца признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии особого режима. Мужчина ранее уже имел судимость.