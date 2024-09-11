Жителя Ижевска осудили за продажу арендованных машин
В Ижевске суд приговорил 29-летнего местного жителя к колонии особого режима за продажу арендованных машин. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой объединенную пресс-службу судов Удмуртии.
В 2023 году мужчина заключал с потерпевшими договоры аренды автомобилей с правом выкупа. Затем он продавал эти машины в Татарстане.
Ижевца признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии особого режима. Мужчина ранее уже имел судимость.
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