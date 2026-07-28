Жителя ХМАО заключили под стражу за угрозу ножом детям
В Лянторе Сургутского района суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, который угрожал ножом детям в городском сквере. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба следственного комитета Югры.
По данным ведомства, подозреваемый находился в состоянии опьянения во время происшествия. Следователи Сургутского межрайонного следственного отдела опросили всех участников конфликта. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.