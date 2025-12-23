Жителя ХМАО задержали по подозрению в убийстве пенсионерки в 2006 году

В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыли убийство 60-летней жительницы Мегиона, которое произошло в 2006 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 21 сентября 2006 года на улице Садовая в Мегионе было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На запястьях погибшей заметили следы скотча, во рту — кляп. Преступник скрылся, но вещественные доказательства сохранили

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого благодаря повторной ДНК-экспертизе. Стражи порядка задержали 43-летнего мужчину, который признался в содеянном.