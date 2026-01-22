Жителя ХМАО осудили на девять лет за убийство приятеля, ударившего его собаку
Суд в Нижневартовске вынес приговор местному жителю по делу об убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций ХМАО.
Установлено, что фигурант совершил расправу над мужчиной, который ударил его собаку.
Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был обжалован, но апелляция не внесла изменений.
