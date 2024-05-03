Жителя ХМАО будут судить за слив опасных отходов в лесополосе | 360°

Криминал 03 мая 2024, 17:58 Жителя ХМАО будут судить за слив опасных отходов в лесополосе

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В Нижневартовске будут судить местного жителя, который обвиняется в сливе в лесополосе опасных отходов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО.

Полицейские выяснили, что обвиняемый на собственном авто приехал в лесополосу. Там он в нарушении всех правил и регламентов слил жидкие коммунальные отходы, которые нанесли значительный вред окружающей среде. Эксперты пришли к выводу, что ущерб составил около 500 тысяч рублей.

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Момент преступления снял на видео бдительный местный житель, а потом он отправил запись в полицию, и нарушителя задержали. Уголовное дело уже передали в суд, мужчине грозит до пяти лет колонии.

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