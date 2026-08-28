Жителя Екатеринбурга заподозрили в нападении на мать и грабеже

В Екатеринбурге мужчина, по версии следствия, душил мать и угрожал ей убийством ради золотого кольца стоимостью около 20 тысяч рублей, сообщает MK.RU .

В полицию обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что 29-летний сын потребовал отдать ему золотые украшения, а после отказа напал на нее в квартире.

По данным городского УМВД, мужчина начал душить мать и угрожал убийством. Испугавшись за жизнь, женщина отдала ему кольцо стоимостью около 20 тысяч рублей.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел. Во время опроса мужчина заявил, что мать якобы сама передала ему украшение.

Ранее фигуранта неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбой и причинение вреда здоровью, включая тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело, суд отправил мужчину под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.