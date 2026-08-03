Жителя Екатеринбурга задержали за убийство, совершенное 33 года назад

В Свердловской области будут судить 54-летнего мужчину, который обвиняется в тяжком преступлении, совершенном в декабре 1993 года. Его задержали в мае 2026 года в аэропорту Новосибирска при попытке въехать в Россию, сообщил URA.RU .

По данным следствия, в ночь на 15 декабря 1993 года в квартире дома по улице Бебеля в Екатеринбурге обвиняемый избил мужчину и нанес ему ножевое ранение. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, причиной стала угроза сообщить в правоохранительные органы о краже имущества. Затем злоумышленник переместил раненого на участок у здания по улице Отдыха, где продолжил избиение и нанес смертельный удар колюще-режущим предметом в область шеи.

После совершения убийства обвиняемый скрылся в ближнем зарубежье и был объявлен в федеральный розыск. В 2014 году он сменил имя и фамилию, но это не помогло ему избежать ответственности.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых отметил, что в мае 2026 года фигуранта задержали сотрудники полиции отдела № 2 УМВД по городу Екатеринбургу. В дальнейшем его передали коллегам из Следственного комитета.