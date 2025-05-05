Жителя Дзержинска, продававшего наркотики, задержали в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы задержали житель города Дзержинск, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Совместную операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами из Семенского округа, написало НИА «Нижний Новгород».
Мужчина был задержан по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков в крупных размерах. Предварительно известно, что в 2023 году он вступил в контакт с анонимным кураторами через мессенджер и получил предложение заняться производством и продажей наркотиков.
Незаконная схема предполагала приобретение жилья в поселке Фанерное Семеновского округа, где оборудовали лаборатории для синтеза наркотиков. Далее изготовленную продукцию обвиняемый упаковывал небольшими партиями и размещал в тайниках-закладках.
Задержанный признался, что за полтора года успел изготовить и распространить около 100 килограммов запрещенных веществ. Заведено уголовное дело.
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