Жителя Дзержинска, продававшего наркотики, задержали в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы задержали житель города Дзержинск, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Совместную операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами из Семенского округа, написало НИА «Нижний Новгород» .

Мужчина был задержан по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков в крупных размерах. Предварительно известно, что в 2023 году он вступил в контакт с анонимным кураторами через мессенджер и получил предложение заняться производством и продажей наркотиков.

Незаконная схема предполагала приобретение жилья в поселке Фанерное Семеновского округа, где оборудовали лаборатории для синтеза наркотиков. Далее изготовленную продукцию обвиняемый упаковывал небольшими партиями и размещал в тайниках-закладках.

Задержанный признался, что за полтора года успел изготовить и распространить около 100 килограммов запрещенных веществ. Заведено уголовное дело.