Жителя Челябинской области задержали по делу о серии краж под Рязанью

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Челябинской области, который подозревается в серии краж из дачных домов в Рязанской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

С марта 2024 года по март 2026 года в полицию поступило семь заявлений о взломах дач в СНТ вблизи поселка Листвянка, деревни Турлатово и в Рыбновском районе. По версии следствия, фигурант похищал электроинструменты, бытовую технику, велосипеды и ноутбуки. Общий ущерб от его действий составил около 400 тысяч рублей.

Задержанный признался в содеянном, его заключили под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.