Жителя Челябинской области отправили в СИЗО по делу об убийстве жены-педагога

Жителю Миасса Челябинской области избрали меру пресечения по делу об убийстве жены-педагога. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Мужчину задержали 20 августа по горячим следам оперативники угрозыска. Потерпевшая собиралась уйти от супруга, предположительно, это и стало причиной расправы — злоумышленник застрелил возлюбленную.

Женщина, проработавшая в школе более 20 лет, запомнилась всем как чуткий и светлый человек. Ее мужа заключили под стражу.