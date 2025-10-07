Жителя Челябинска осудили за попытку вывезти источник радиации

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину, пытавшегося отправить за границу дозиметр — источник радиации. Пресс-служба регионального ведомства сообщили сайту URA.RU , что нарушителя приговорили к условному лишению свободы.

По данным силовиков, подсудимого признали виновным по делу о контрабанде, незаконные хранении, использовании, передаче ядерных материалов или радиоактивных веществ. Фигурант получил два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Мужчина планировал переслать радиационный источник в одну из стран Центрально-Азиатского региона без сопроводительных документов. Устройство применялось для проверки военных установок.