Жителя Белгородской области приговорили к двух годам колонии за мошенничество в размере 2,2 млн рублей

В Белгородской области прошел суд над местным предпринимателем, который мошенническим способом присвоил себе 2,2 миллиона рублей. Об этом рассказал сайт bel.ru со ссылкой на надзорное ведомство.
Мужчина, находясь на должности директора двух коммерческих юридических лиц, выиграл аукцион и заключил контракты с администрацией Борисовского района на благоустройство территорий. Он изготовил акты выполненных работ и справки об их стоимости, указав в них ложные сведения. Таким образом ему удалось похитить крупную сумму денег.
Предпринимателю присудили два года колонии общего режима. Также ему назначили штраф размером 120 тысяч рублей.
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