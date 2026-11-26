Двое жителей Тульской области за сутки потеряли более двух миллионов рублей из-за действий аферистов, сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на региональное управление МВД.

В Туле 50-летняя женщина перевела 1,9 миллиона рублей под предлогом покупки автомобиля из-за границы через популярный мессенджер. В Новомосковске 39-летний мужчина пострадал от действий неизвестных, которые через интернет оформили на его имя займы в двух микрокредитных организациях на сумму 130 тысяч рублей.

По обоим фактам происшествий возбуждены уголовные дела.