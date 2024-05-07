Жители Перми предстанут перед судом за хранение и сбыт оружия | 360°

Криминал 07 мая 2024, 15:32 Жители Перми предстанут перед судом за хранение и сбыт оружия

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В Перми пройдет суд над двумя местными жителями, которых обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

В 2022 году мужчины привезли в город незаконно приобретенное оружие и боеприпасы к нему. Позже один из обвиняемых приобрел взрывные устройства, которые в последующем продал вместе с огнестрельным оружием.

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Теперь пермякам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет.