Жители Пензы предстали перед судом за инсценировку ДТП и обман страховой компании

Прокуратура Ленинского района Пензы поддержала государственное обвинение по делу четырех горожан в возрасте от 27 до 34 лет. Суд признал их виновными по делу о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА «Пенза Пресс» сообщили представители надзорного ведомства.
Следователи установили, что в 2023–2024 годах фигуранты инсценировали ДТП, сообщали об этом в Госавтоинспекцию, а затем обращались в страховые компании за выплатами. Ущерб от действий мошенников превысил 244 тысячи рублей.
Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб страховой компании. Суд назначил им штраф от 30 до 200 тысяч рублей.
Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности разливного алкоголя
Совкомбанк заработал 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО с начала года
Российские военные освободили Александроград в ДНР
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 32 парках в выходные
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте