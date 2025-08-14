Жители Пензы предстали перед судом за инсценировку ДТП и обман страховой компании

Прокуратура Ленинского района Пензы поддержала государственное обвинение по делу четырех горожан в возрасте от 27 до 34 лет. Суд признал их виновными по делу о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА «Пенза Пресс» сообщили представители надзорного ведомства.

Следователи установили, что в 2023–2024 годах фигуранты инсценировали ДТП, сообщали об этом в Госавтоинспекцию, а затем обращались в страховые компании за выплатами. Ущерб от действий мошенников превысил 244 тысячи рублей.

Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб страховой компании. Суд назначил им штраф от 30 до 200 тысяч рублей.