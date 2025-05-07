Жители Краснодара сбили сотрудника ДПС, уходят от полицейской погони с наркотиками

Жителю Краснодара грозит до 10 лет колонии по уголовному дело о наркотиках. Об это сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на сотрудников Следственного отдела ОМВД России по Выселковскому району.

Правоохранители установили, что в Тимашевском районе 30-летний фигурант забрал из тайника в лесополосе порядка 105 граммов мефедрона для личного употребления. Мужчина вместе со своей знакомой возвращался в город на машине, когда их остановили сотрудники Госавтоинспекции Динского района.

В ходе проверки документов автомобилистка сбила сотрудника ДПС и попыталась скрыться. Уходя от погони, женщина врезалась в стоящий на трассе бензовоз. Вскоре сообщники покинули транспорт и спрятались в лесу, но их удалось задержать.

При досмотре в нижнем белье мужчины нашли пакет с запрещенными веществами. Злоумышленника заключили под стражу. Женщину привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП, она заплатила штраф. Нарушительнице также предстоит ответить за наезд на полицейского.