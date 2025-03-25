Жители Ижевска ответят в суде за обналичивание денег через фирмы-однодневки

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела против пятерых жителей Ижевска, которых обвиняют в обналичивании денег через десятки фирм-однодневок. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела использовали подставных людей для создания юридических лиц, которые не вели реальной деятельности. На открытые расчетные счета более чем 40 фирм злоумышленники выводили деньги.

Во время обыска у одного из обвиняемых нашли части оружия. Материалы расследования передали в суд для рассмотрения по существу.