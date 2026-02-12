Жителей Нижегородской области осудят за кражу топлива из нефтепровода
Шестерых жителей Нижегородской области будут судить за кражу дизельного топлива. По информации Главного управления МВД России по Нижегородской области, преступная группировка начала действовать в декабре 2023 года, сообщил сайт pravda-nn.ru.
Мужчины в возрасте от 39 до 59 лет самовольно подключились к магистральному нефтепродуктопроводу на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов. Они сливали дизельное топливо и продавали его водителям большегрузов и через автозаправку.
Ущерб от действий группы превысил 4,3 миллиона рублей. Правоохранителям удалось изъять часть похищенного топлива на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Участников преступной группы обвиняют по двум статьям: за самовольное подключение к нефтепроводам и за кражу. Расследование завершено, дело передано в суд.