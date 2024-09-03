Жителей Кубани кинули при покупке коттеджей. Они пожаловались в СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав покупателей домов и участков в двух коттеджных поселках в Краснодарском крае. Об этом сообщили в информационном центре СК .

Местные жители записали видеообращение к главе Следкома. Люди рассказали, что купили недвижимость в активно застраиваемых коттеджных поселках «Южная столица» и «Олимпийский». В июле краснодарцы попытались зарегистрировать права собственности.

«Однако получили уведомления о приостановлении юридических действий. При этом о достоверных причинах принятия указанных решений и сроках приостановки заявителям не сообщили», — рассказали в СК.

Из-за несвоевременной регистрации права собственности некоторые покупатели могут лишиться льготных процентных ставок по ипотеке. Другие не могут устроить своих детей в школы. Обращения в разные инстанции не принесли результата.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и доложить о ее промежуточных и окончательных результатах.