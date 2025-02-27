Житель Удмуртии стал фигурантом дела о покушении на сбыт наркотиков в Пензенской области

Правоохранители Пензенской области задержали 39-летнего жителя Удмуртии по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей регионального УФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый по указанию куратора планировал забрать из тайника 1,5 килограмма запрещенных веществ, содержащих амфетамин.  Задержанный хотел распространить наркотик по территории других регионов, но стражи порядка пресекли преступление.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливается причастность фигуранта к другим эпизодам нарушения закона.

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