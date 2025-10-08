Житель Удмуртии предстанет перед судом за организацию подпольных игр

Следователи СУ СКР по Удмуртии завершили расследование в отношении жителя села Малая Пурга. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 2021 по 2024 год обвиняемый регулярно предоставлял четыре помещения в Малопургинском районе для проведения нелегальных азартных игр. В ходе расследования следователи осмотрели объекты, допросили свидетелей и обвиняемого, собрали доказательства его причастности к противоправной деятельности.

После завершения следственных действий уголовное дело направили в суд.