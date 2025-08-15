Житель Удмуртии попал под статью за пьяный угон машины сестры

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Удмуртии по подозрению в угоне автомобиля родственницы. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

Согласно данным ведомства, в Воткинском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan. За рулем находился мужчина без водительских прав и документов на машину. Выяснилось, что подозреваемый пришел в гости к сестре, без разрешения взял ключи от ее автомобиля и поехал к подруге.

Возбуждено уголовное дело. Предположительно, фигурант находился в состоянии опьянения.