Житель Удмуртии попал под статью за пьяный угон машины сестры

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Удмуртии по подозрению в угоне автомобиля родственницы. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
Согласно данным ведомства, в Воткинском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan. За рулем находился мужчина без водительских прав и документов на машину. Выяснилось, что подозреваемый пришел в гости к сестре, без разрешения взял ключи от ее автомобиля и поехал к подруге.
Возбуждено уголовное дело. Предположительно, фигурант находился в состоянии опьянения.
