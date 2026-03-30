Житель Тюменской области угнал машину и сбил полицейского во время погони

В Заводоуковском округе Тюменской области местный житель угнал автомобиль и в ходе преследования наехал на сотрудника полиции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 24 декабря 2025 года правоохранители начали преследование автомобиля Daewoo Nexia после сообщения об угоне. Когда машина остановилась из-за заноса, водитель заблокировал двери и проигнорировал требование выйти из транспортного средства.

Пытаясь уйти от ответственности, он сбил сотрудника полиции, причинив ему физическую боль. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.