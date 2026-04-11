Житель Тюмени предстанет перед судом по делу о краже 32 велосипедов

В Тюмени 44-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в серии краж. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

По версии следствия, в течение четырех месяцев — с сентября прошлого года по январь 2026 года — фигурант украл 32 велосипеда и четыре самоката, оставленные без присмотра.

Транспорт был пристегнут в подъездах: мужчина перерезал или ломал тросы и забирал имущество себе. Материалы дела направили в Ленинский районный суд.