Житель Тюмени под воздействием наркотиков угнал грузовик и протаранил припаркованные машины

В Тюмени 38-летний мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, проник на территорию предприятия, откуда его ранее уволили, и угнал самосвал Shacman. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областной Госавтоинспекции.

По информации полицейских, после угона злоумышленник повредил девять легковых автомобилей, семь из которых протаранил.

«Водитель завел грузовик Shacman, проезжая по территории предприятия, задел одну из машин, выезжая на улицу, вынес грузовиком ворота предприятия, которые упали на стоящий рядом автомобиль. Проехав на грузовике несколько кварталов, угонщик на Shacman въехал в забор и ворота одной из организаций, после этого побил семь автомобилей, припаркованных вдоль улицы, и съехал с дороги», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тюменца на месте происшествия задержали сотрудники ДПС, которые заподозрили, что он находится под воздействием наркотиков, и вызвали врачей. Мужчина доставили в профильное медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.