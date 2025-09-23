Житель Тюмени отметит в суде за аферу с земельными участками на два миллиона рублей

Жителя Тюмени будет судить за продажу чужих земельных участков. Сумма мошенничества составила два миллиона рублей. Об этом сайту URA.RU сообщили представители областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, фигурант уголовного дела предлагал к продаже земельные участки в Нижнетавдинском районе, не имея прав на для заключения сделки. Обвиняемому удалось обмануть граждан с помощью недействующей доверенности от собственника земли, выданной ему ранее.

Мужчина заключал договоры и подавал документы на регистрацию в МФЦ, прекрасно понимая, что сделки незаконны и не будут оформлены. После этого обманутые покупатели требовали возврата средств, но обвиняемый сначала давал обещания, а потом исчезал.

Потерпевшими оказались девять человек, общая сумма ущерба достигла двух миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», жителю Тюмени грозит до шести лет лишения свободы.