Житель Свердловской области признался в убийстве 13-летней давности | 360°

Криминал 03 мая 2024, 11:59 Житель Свердловской области признался в убийстве 13-летней давности

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Житель Свердловской области, находясь в колонии за преступление сексуального характера, признался в убийстве 13-летней давности. В 2011 году в Богдановиче он лишил жизни свою жену, написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе свердловской силовой структуры, во время допроса 62-летний заключенный указал на место, где спрятал тела жертвы. Он также признался, что убил супругу во время застолья.

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Следственным органам пришлось на время вывести мужчину из колонии, чтобы тот показал точное место захоронения тела. Специалисты извлекли останки женщины.