Житель Свердловской области предстанет перед судом по делу об убийстве подростка в 2006 году

В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве 17-летнего подростка в 2006 году. Прокуратура Туринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ведомства.

Согласно результатам следствия, в сентябре 2006 года обвиняемый, вооружившись ножом, приехал в село Городище, чтобы отомстить за телесные повреждения, которые ранее получил его знакомый. Там фигурант спровоцировал конфликт с незнакомым юношей.

В ходе ссоры мужчина ударил несовершеннолетнего ножом в голову. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.