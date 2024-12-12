Житель Сургута получил тюремный срок спустя 24 года после убийства знакомого

Сургутский суд отправил в колонию местного жителя, который 24 года назад убил знакомого во время конфликта. Об этом сообщает радио «Муксун» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Следователи установили, что в мае 2000 года фигурант нанес оппоненту множественные ранения ножом. Потерпевшего доставили в больницу, однако он скончался от тяжелых повреждений.

Подозреваемый уехал из региона сразу после преступления. Его объявили в федеральный розыск. Задержать злоумышленника удалось лишь в апреле этого года.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.