Житель Ставрополья похитил у знакомой авто, чтобы сдать его в ломбард

В Ставропольском крае 27-летний местный житель похитил у знакомой дорогой автомобиль и сдал его в ломбард. Об этом рассказал сайт newstracker.ru со ссылкой на правоохранителей.

Мужчина воспользовался доверительными отношениями с девушкой и уговорил ее передать ему машину для ремонта. До мастерской ставрополец так и не доехал, вместо чего пригнал машину в ломбард. За нее он получил практически 1,5 миллиона рублей.

В прокуратуре Ставрополья рассказали, что дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

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