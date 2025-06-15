Житель Шушар получил восемь лет колонии за жестокое убийство многодетной матери

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал жителя Шушар виновным в жестком убийстве супруги.  Фигурант получил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что 11 апреля 2025 года обвиняемый нанес жене не менее 33 ножевых ранений. Пострадавшая от тяжелых травм скончалась на месте.

Помимо срока в исправительной колонии строгого режима, осужденного обязали выплатить моральный ущерб трем несовершеннолетним детям убитой матери. Размер компенсации составил три миллиона рублей.

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