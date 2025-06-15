Житель Шушар получил восемь лет колонии за жестокое убийство многодетной матери

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал жителя Шушар виновным в жестком убийстве супруги. Фигурант получил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.