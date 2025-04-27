Житель Саратовской области ударил сожительницу ножом в спину

Жителя Энгельса (Саратовская область) привлекли к уголовной ответственности за нападение на свою 56-летнюю сожительницу. Об этом сообщила «СарИнформ» пресс-служба регионального управления МВД.

Согласно материалам дела, мужчина повздорил с партнершей и в порыве ссоры нанес ей ножевое ранение в область спины. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Следствие возбудило уголовное дело по части второй статьи 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет два года лишения свободы.