Житель Саратовской области ударил сожительницу ножом в спину
Жителя Энгельса (Саратовская область) привлекли к уголовной ответственности за нападение на свою 56-летнюю сожительницу. Об этом сообщила «СарИнформ» пресс-служба регионального управления МВД.
Согласно материалам дела, мужчина повздорил с партнершей и в порыве ссоры нанес ей ножевое ранение в область спины. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Следствие возбудило уголовное дело по части второй статьи 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет два года лишения свободы.
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