Житель Саратовской области попал под статью за смертельное избиение знакомого

Правоохранители задержали 48-летнего жителя Маркса Саратовской области. Его заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщил телеканал « Саратов24 » со ссылкой на данные СК РФ.

Согласно информации ведомства, трагедия произошла в общежитии по улице 5-я Линия. Подозреваемый находился в комнате с 63-летним знакомым. В ходе ссоры он избил мужчину, от множественных ударов пострадавший скончался.

Затем фигурант вытащил тело погибшего в коридор и оставил возле своей двери. Возбуждено уголовное дело.