Житель Саратова убил правозащитника после замечания о шуме и закопал тело во дворе

В Саратове задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 48-летнего мужчины, местного правозащитника. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в ночь с 10 на 11 июля 2024 года мужчина выпивал у себя на участке в СНТ «Зеркальный пруд». В это время к нему подошел сосед, который пожаловался на ночной шум.

Жалобы разозлили отдыхающего мужчину. Тогда он выстрелил в соседа, а затем закопал его тело во дворе.

Подозреваемый признал свою вину и дал показания. Тело правозащитника, который считался пропавшим без вести, нашли.