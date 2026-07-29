Житель Саратова получил шесть лет колонии за то, что спрятал метадон в финиках для зэка

В Саратовской области вступил в силу приговор по делу о попытке передачи наркотиков заключенному. Об этом сайту «СарИнформ» сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, 8 декабря 2025 года 47-летний саратовец заказал в наркошопе 0,13 грамма метадона. Забрав сверток из тайника, он купил пачку фиников и спрятал запрещенное вещество внутри одного из плодов. Мужчина прибыл в исправительное учреждение и попытался передать посылку сидельцу, однако сотрудники колонии сразу обнаружили наркотик.

Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в исправительном учреждении (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Злоумышленнику назначено наказание — шесть лет лишения свободы в колонии особого режима.

Осужденный обжаловал решение, заявив о чрезмерной строгости наказания. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.