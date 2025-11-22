Житель Самарской области предстанет перед судом за убийство собутыльника

Самарская областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Большечерниговского района, обвиненного в совершении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом сообщила « ВолгаНьюс.рф » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 30 марта 2025 года фигурант распивал спиртные напитки с товарищем у себя дома. Между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый жестоко избил друга, после чего покинул помещение.

Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь пациента. В ближайшее время нападавший предстанет перед судом.