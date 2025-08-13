Житель Самарской области предстанет перед судом за пьяный угон грузовика

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Самарской области, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в угоне автомобиля, сообщила «Волга Ньюс».
В конце июля сотрудники ДПС остановили в селе Камышла ГАЗ-33023 для проверки документов. У 39-летнего водителя были заметны признаки алкогольного опьянения. Проведенное медосвидетельствование подтвердило нетрезвое состояние автомобилиста.
Выяснилось, что транспортное средство фигурант похитил. По словам владельца машины, он оставил грузовик незапертым с ключами в замке зажигания, пока они с коллегой отдыхали на берегу реки. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.
