Житель Салехарда получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет

Салехардский суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Согласно данным следствия, мужчина получил задание от интернет-координатора забрать пакет с упакованными наркотиками на территории города и создать тайник для дальнейшей передачи нелегального товара. Полицейские вовремя пресекли преступные намерения злоумышленника.

Фигуранту назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.