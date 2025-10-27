Житель Салехарда получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет

Салехардский суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Согласно данным следствия, мужчина получил задание от интернет-координатора забрать пакет с упакованными наркотиками на территории города и создать тайник для дальнейшей передачи нелегального товара. Полицейские вовремя пресекли преступные намерения злоумышленника.
Фигуранту назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
