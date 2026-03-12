Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за убийство знакомой на почве ревности

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело против 48-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в расправе над знакомой. Об этом сайту vse42.ru сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии правоохранителей, в декабре 2025 года нетрезвый фигурант находился в сауне на улице Зорге вместе со своей знакомой. Между ними вспыхнула ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник нанес женщине множественные удары канцелярским ножом. От тяжелых травм потерпевшая скончалась до приезда медиков.

Вскоре стражи порядка задержали нападавшего. Его заключили под стражу на время предварительного следствия. Мужчина полностью признал свою вину. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.