Житель Псковской области предстанет перед судом за смертельное избиение в Петербурге

В Санкт-Петербурге будут судить жителя Псковской области за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщил Piter.TV.
В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый более 30 раз ударил приятеля кулаками и ногами.
По данным следствия, преступление произошло в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года в подвале дома на 5-й Красноармейской улице. Злоумышленник избил приятеля, ударил в область головы, шеи и туловища, а затем скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы подтвердить причастность обвиняемого к убийству. Уголовное дело направлено в суд.
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