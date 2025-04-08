Житель Псковской области предстанет перед судом за смертельное избиение в Петербурге

В Санкт-Петербурге будут судить жителя Псковской области за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщил Piter.TV .

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый более 30 раз ударил приятеля кулаками и ногами.

По данным следствия, преступление произошло в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года в подвале дома на 5-й Красноармейской улице. Злоумышленник избил приятеля, ударил в область головы, шеи и туловища, а затем скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы подтвердить причастность обвиняемого к убийству. Уголовное дело направлено в суд.