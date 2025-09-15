Житель Приморья получил 17 лет колонии по делу о жестоком убийстве мужчины

Установлено, что в феврале 2020 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к двум братьям, чтобы разрешить конфликт. Использовав подручные предметы — кочергу, фарфоровый графин и металлический совок, — злоумышленник нанес тяжелые травмы оппонентам.

Один из потерпевших сумел убежать, а второй потерял сознание. Тогда обвиняемой поджег дом, желая скрыть следы преступления. Хотя на теле покойного были выявлены многочисленные ушибы и переломы, причиной смерти стало отравление угарным газом. Убийце назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.