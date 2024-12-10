Житель Петербурга заработал более 13 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Житель Санкт-Петербурга вел преступный бизнес более двух лет. Об этом сообщает сайт Piter.TV со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она сообщила, что задержанный занимался обналичиванием денег, кассовым обслуживанием юридических лиц и транзитом. Всего на нелегальной деятельности фигурант заработал около 13,5 миллиона рублей.
Силовики провели обыски в квартире петербуржца и в офисных помещениях, которые он арендовал. В ходе следственных мероприятий стражи порядка изъяли документы, деньги и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.
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