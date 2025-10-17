Житель Петербурга попал под статью за убийство супруга любовницы, вернувшегося с СВО

Правоохранители заподозрили 42-летнего петербуржца в совершении убийства 38-летнего участника специальной военной операции. Об этом сообщила «Фонтанка».
По версии следствия, боец вернулся домой на время отпуска и узнал, что у его жены есть любовник. Между мужчинами разгорелся конфликт. В результате фигурант до смерти избил супруга подруги, после чего погрузил труп военнослужащего в машину и сбросил в озеро.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся подготовительные мероприятия для поиска останков жертвы, добавил Piter TV.
