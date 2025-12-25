Житель Петербурга получил 12 лет колонии за попытку сбыта психотропных веществ

Суд вынес приговор жителю Северной столицы, обвиняемому в покушении на сбыт запрещенных препаратов. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, в апреле прошлого года фигурант сделал закладки с психотропными веществами у 11 жилых домов в Калининском районе. Полиция раскрыла местоположение тайников, изъяла вещества и задержала закладчика.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.