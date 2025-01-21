Житель Петербурга ответит в суде за поджог внедорожника на 12,5 млн рублей

Правоохранители передали в суд уголовное дело против 45-летнего петербуржца, который обвиняется в умышленном поджоге автомобиля из хулиганских побуждений. Об этом пишет сайт Piter.tv со ссылкой на представителей прокуратуры Адмиралтейского района Северной столицы.

Следователи установили, что 23 апреля 2024 года фигурант поджег машину Toyota Land Cruiser 200, которая была припаркована во дворе одного из домов на Верейской улице. Стоимость восстановления внедорожника составила 12,5 миллиона рублей.

Подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении. В ближайшее время мужчине огласят приговор.