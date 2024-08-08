Житель Пермского края предстанет перед сдом за истязание сыновей
Суд рассмотрит дело жителя Краснокамска Пермского края, который обвиняется в жестоком обращении со своими детьми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
По данным ведомства, мужчина неоднократно истязал своих сыновей, жестоко их избивал и оказывал психологическое насилие. Детей у обвиняемого забрали, их передали родственникам под опеку.
Отмечается, что ранее местный житель уже был судим.
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