Житель Пермского края отправится в колонию за кражу конфет из магазина

В Пермском крае 39-летний житель Краснокамска отправится в исправительную колонию строгого режима за кражу в супермаркете. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, фигурант пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения и без денег. Он взял конфеты и несколько банок рыбных консервов, спрятал их в карманах куртки и попытался покинуть супермаркет, не расплатившись. Когда сотрудница магазина решила остановить его, он дважды толкнул женщину-кассира и скрылся.

Суд квалифицировал действия злоумышленника как грабеж. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы.